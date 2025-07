Odtwórczyni Jessiki Jones o powrocie do roli. "Trzymanie tego w tajemnicy było torturą"

fot. materiały promocyjne

Od dłuższego czasu wiadomo, że Krysten Ritter powróci do roli Jessiki Jones. W sieci pojawia się wiele zdjęć zza kuli z 2. sezonu Daredevil: Odrodzenie, które to potwierdzają. Również aktorka może już swobodnie mówić o tym powrocie do roli po kilku latach przerwy.

Krysten Ritter o powrocie do roli superbohaterki

Krysten Ritter w podcaście Bingeworthy zdradziła kilka szczegółów na temat ponownego wcielenia się w tę superbohaterkę oraz opowiedziała o trudnościach , jakie przysporzyło jej trzymanie tego w tajemnicy.

Wiedziałam o tym od tak dawna, a trzymanie tego w tajemnicy było torturą. Wiedziałam o tym od prawie dwóch lat, a to już długo.

Dodała, że pojawiały się informacje, że prowadzono rozmowy na temat powrotu Jessiki, albo trwały prace nad tym. Mówiło się o tym od dawna.

Więc trzymanie tego w tajemnicy, podtrzymywanie entuzjazmu i czekanie na zapowiedzi [Marvela], aż w końcu to się stało, to było dla mnie jak: "O mój Boże!". Zawsze udawałam, że nie jestem w Nowym Jorku… utrzymując to w tajemnicy, bo codziennie mnie o to pytano.

Aktorka nie miała żadnych trudności z powrotem do roli w nowym serialu Disney+, mówiąc, że czuła się, jakby "czas się zatrzymał". Odniosła się też do fanów tej superbohaterki.

To wszystko dzięki prośbom fanów. Naprawdę wierzę, że wróciłam, ponieważ fani tak głośno mówili o Jessice i dzięki ich pasji. Jestem zachwycona, że znów mogę wcielić się w tę kultową rolę. To postać, którą kocham i która tak wiele dla mnie znaczy, i która tak wiele znaczy dla wielu kobiet i mężczyzn. Fakt, że wraca w tak wielkim stylu, jest ekscytujący. To naprawdę świetny zespół.

Zanim obejrzymy Ritter jako Jessikę Jones w Daredevil: Odrodzenie, wcześniej zobaczymy ją w Dexter: Zmartwychwstanie, który już zadebiutował w USA.

