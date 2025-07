Totalna magia 2 – Evan Rachel Wood nie powróci do swojej roli. Jaki jest powód?

fot. materiały prasowe

Evan Rachel Wood oficjalnie ujawnia, że nie zobaczymy jej w filmie Totalna magia 2. Aktorka napisała o tym w swoich mediach społecznościowych, odpowiadając na pytania fanów, którzy byli ciekawi, czy powróci w obsadzie obok Sandry Bullock i Nicole Kidman.

Totalna magia 2 bez Evan Rachel Wood

– Często mnie o to pytacie, więc chcę to wyjaśnić: nie zaproszono mnie do powrotu i zagrania w sequelu Totalnej magii. Zaproponowałam swoje usługi, nawet jeśli miałaby to być jedna scena czy jedna linia dialogowa. Powiedziano mi, że robią recasting. Przykro mi rozczarować fanów. Było to poza moją kontrolą i nie był to mój wybór. Z radością zagrałabym obok moich sióstr.

Wood wcielała się w córkę postaci Sandry Bullock, imieniem Kylie. Miała wtedy 11 lat, a ponieważ fabuła rozgrywa się wiele lat później, dorosła Evan Rachel Wood bez problemu mogłaby zagrać tę samą postać. Twórcy mają jednak inną wizję – nie wiadomo jeszcze, kogo chcą obsadzić w tej roli.

W obsadzie powrócą także Dianne Wiest i Stockard Channing. Do obsady dołączyli Joey King, Lee Pace, Maisie Williams, Xolo Maridueña oraz Solly McLeod. Szczegóły fabuły nie są znane.

Prace na planie mają się wkrótce rozpocząć. Premiera została wyznaczona na 18 września 2026 roku.