Wielki spoiler z Fantastycznej 4 ujawniony. Marvel oficjalnie potwierdził plan Galactusa

Od dobrych kilku tygodni wielu fanów Marvela czekających na premierę filmu Fantastyczna 4: Pierwsze kroki spekulowało na temat prawdziwych planów głównego złoczyńcy ekranowej historii, Galactusa. Najczęściej powtarzanym przypuszczeniem było to, według którego Pożeracz Światów przybył na Ziemię Pierwszej Rodziny Marvela, aby uprowadzić wszechpotężnego syna Reeda Richardsa i Sue Storm, dowolnie przekształcającego rzeczywistość Franklina. Najnowszy spot telewizyjny potwierdza, że złoczyńca faktycznie chce pojmać dziecko. Spójrzcie sami:

Fantastyczna 4: Pierwsze kroki - spot telewizyjny potwierdza plan Galactusa

Choć powyższy materiał może być uznany za wielki spoiler w kontekście samej produkcji Fantastyczna 4: Pierwsze kroki, w rzeczywistości konsekwencje działania Galactusa najprawdopodobniej odcisną trwałe piętno na przyszłości całego Kinowego Uniwersum Marvela. Przypomnijmy, że w komiksach to właśnie Franklin Richards doprowadził do pokonania Pożeracza Światów, by później samemu zająć jego miejsce. Zdarzenie to zrodziło wiele zmian w kosmicznych częściach multiwersum Marvela, wpływając choćby na losy postaci Silver Surfera czy Strażników Galaktyki.

Najpotężniejsze postacie z filmów i seriali Marvela. Ostateczny ranking mocy w MCU

Film Fantastyczna 4: Pierwsze kroki zadebiutuje w polskich kinach 25 lipca.