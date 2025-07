Powstanie film o Donkey Kong? Ta informacja może sugerować rozszerzenie uniwersum Super Mario

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jak informuje Jordan Ruimy z serwisu World of Reel, Nintendo i Universal Pictures złożyły wspólnie nowy wniosek o zastrzeżenie praw autorskich do Donkey Kong. Po jego rozpatrzeniu, oficjalnie został sklasyfikowany jako film fabularny. To sugeruje, że powstanie pełnometrażowa produkcja.

W ogłoszeniu brakuje szczegółów dotyczących twórców i obsady. Jednak sam fakt, że wniosek uznano, wskazuje na plany rozszerzenia filmowego uniwersum Super Mario. Przypomnijmy, że Donkey Kong był drugoplanową postacią w filmie Super Mario Bros. Film z 2023 roku. Głosu bohaterowi użyczył Seth Rogen. W polskiej wersji usłyszeliśmy w tej roli Karola Dziubę.

Dodajmy, że Super Mario Bros. Film zarobił 1,36 miliarda dolarów, a sequel ma pojawić się w 2026 roku. Spekuluje się, że Donkey Kong mógłby pojawić się też w tym projekcie, budując grunt pod własny spin-off. Na razie nie wiadomo, czy będziemy mieć do czynienia z animacją.

Warto dodać, że Nintendo coraz śmielej wkracza na rynek filmowy. W planach jest też aktorska adaptacja "Legend of Zelda" w reżyserii Wesa Balla. Niedawno premierę tej produkcja przesunięto na maj 2027 roku.