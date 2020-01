Nintendo Switch z Joy-Conami w stylu GameCube’a

Pady konsolowe wyglądają z grubsza tak samo – gracze otrzymują do dyspozycji dwie gałki analogowe, krzyżak, cztery symetrycznie rozłożone przyciski główne i po dwa triggery oraz bumpery. Do tego dochodzi kilka dodatkowych przycisków funkcyjnych. I choć Joy-Cony do Nintendo Switcha nie odbiegają znacząco od tego schematu, mogą uchodzić za dość niewygodne w obsłudze ze względu na swoją formę. Youtuber ShankMods postanowił rozwiązać ten problem i zaprojektować w pełni funkcjonalne zamienniki na bazie pada do Nintendo GameCube’a.

Co prawda era GameCube’a już dawno dobiegła końca, ale wciąż istnieje grono wiernych fanów tej platformy, którzy uważają, że dysponowała najwygodniejszymi kontrolerami na rynku. ShankMods stwierdził, że ten pad idealnie współgrałby z Nintendo Switchem, dlatego postanowił stworzyć gamecube’owe Joy-Cony.

Twórca podszedł do tego zadania bardzo ambitnie, nie chciał bowiem konstruować ubogiej protezy, a w pełni funkcjonalny zamiennik wyposażony we wszystkie technologie znane z klasycznych JoyConów. Wymagało to nie tylko odpowiedniego docięcia oryginalnego pada, należało także wydrukować część elementów konstrukcyjnych na drukarce 3D czy dodać dodatkowe przyciski, gdyż Joy-Cony mają ich więcej niż przerabiane pady.

ShankMods zamieścił na YouTubie pełną relację z prac na swoim kanale:

Przerobione pady mają dokładnie taką samą liczbę przycisków jak oryginalne Joy-Cony, działają bezprzewodowo i można odłączyć je od konsoli, aby rozegrać na nich wspólną partię w Mario Kart 8: Deluxe. Warto zauważyć, że obsługują HD Rumble, mają wbudowany żyroskop i mogą kontrolować figurki amiibo. ShankMods stworzył wyłącznie jeden działający egzemplarz, który nie jest na sprzedaż, ale twórca ma w planach udostępnienie dokumentacji projektu, aby każdy mógł na własną rękę stworzyć taką joyconową replikę.