Nintendo wygrywa w sądzie. Firma nie zapłaci wysokiego odszkodowania

Nintendo w 2017 roku, decyzją sądu niższej instancji, przegrało proces z medyczną firmą iLife Technologies o naruszenie patentu dotyczącego technologii Wii Remote Motion. Firma medyczna twierdziła, że ​​Nintendo naruszyło jej patenty na monitory dla niemowląt i osób starszych, które wykryją, czy pacjent upadł. Na mocy tego wyroku japońska korporacja miała zapłacić 10.1 mln dolarów odszkodowania na rzecz powoda. Sprawa trafiła do sądu wyższej instancji i tutaj przyjęła obrót korzystny dla twórców konsol, gier i akcesoriów.

Sąd Federalny w Dallas orzekł, że wyrok niższej instancji jest nieważny i firma nie musi płacić odszkodowania na rzecz iLife Technologies. Patent, który rzekomo naruszyła firma Nintendo, był nieważny, ponieważ powód iLife Technologies Inc. „niedopuszczalnie próbował opisać szeroką koncepcję używania czujników do wykrywania ruchu”. Innymi słowy, opis patentu dla sądu był zbyt ogólny i pozwalał na dowolną interpretację jego zastosowania, co w tej sprawie było niedopuszczalne.

Spór pomiędzy iLife Technologies i Nintendo toczył się od 2013 roku. W 2016 roku odrzucono podobne roszczenia medycznej firmy, które dotyczyły pięciu patentów.