Zmiennokształtna przenośna konsola do gier

fot. OneXPlayer

Reklama

Widzieliśmy już wiele niezwykłych konsol przenośnych, ale niektóre urządzenia naprawdę się wyróżniają. Jednym z nich jest intrygujący projekt OneXSugar. To solidne urządzenie wyposażone jest w 6,01-calowy wyświetlacz główny oraz sprytnie zintegrowany 3,92-calowy ekran pomocniczy, który wysuwa się i podnosi, przekształcając Sugar 1 w konfigurację z dwoma ekranami. Po całkowitym złożeniu urządzenie nieco przypomina Nintendo Switch.

fot. OneXPlayer

Na tym jednak podobieństwa się kończą. W przeciwieństwie do odłączanych Joy-Conów w Nintendo Switch, kontrolery w OneXSugar odchylają się do góry, przekształcając urządzenie w konfigurację z dwoma ekranami, przypominającą Nintendo DS.

Kontrolery wyposażone są w „magnetyczne” joysticki, choć dokładne znaczenie tego sformułowania pozostaje niejasne. Może to odnosić się do efektu Halla lub po prostu magnetycznie mocowanych gamepadów. Z filmiku promocyjnego na YT wynika, że chodzi raczej o to drugie rozwiązanie.

Jeśli chodzi o platformę, urządzenie działa na systemie Android i jest zasilane przez procesor Qualcomm Snapdragon G3 Gen 3. Qualcomm twierdzi, że ten nowy układ zapewnia 30% wzrost wydajności procesora i 28% poprawę wydajności GPU w porównaniu do swojego poprzednika, czyli Snapdragona G3x Gen 2.

fot. OneXPlayer

Ale prawdziwym wyróżnikiem OneXSugar jest niewątpliwie konfiguracja z dwoma ekranami. W szczególności społeczność emulatorów jest już prawdopodobnie podekscytowana możliwością grania w klasyczne gry z Nintendo DS na urządzeniu, które naśladuje kształt oryginalnego sprzętu.

OneXSugar nie jest pozbawiony osobliwości. W szczególności zastępuje tradycyjny krzyżak i układ przycisków dwoma symetrycznymi zestawami przycisków akcji. Ten nietypowy wybór wydaje się być konsekwencją konstrukcji typu flip-and-rotate, umożliwiającej korzystanie z dowolnego ekranu umieszczonego na górze. Jest to pomysłowe rozwiązanie, ale tradycyjni gracze mogą potrzebować czasu na dostosowanie się.

fot. OneXPlayer

OneXSugar nie będzie niestety handheldem do gier z systemem Windows. Qualcomm wyjaśnił, że przynajmniej na razie koncentruje się wyłącznie na Androidzie. Rzecznik firmy wskazał w wypowiedzi dla The Verge, że ogromny chiński rynek gier na Androida będzie kluczowym czynnikiem napędzającym popularność tego urządzenia.

Przedsprzedaż OneXSugar w maju wystartuje na Indiegogo, ale szczegóły dotyczące cen i dostępności nie zostały jeszcze ogłoszone.