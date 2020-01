Bayonetta 3 - wkrótce nowe informacje. Nadchodzi styczniowy Nintendo Direct?

Bayonetta 3 została zapowiedziana w grudniu 2017 roku w trakcie imprezy The Game Awards. Od tego czasu nie otrzymaliśmy żadnych nowych informacji na temat tej produkcji, nie zaprezentowano też kolejnych materiałów wideo. Wkrótce jednak może to ulec zmianie. Atsushi Inaba, szef studia Platinum Games, ujawnił bowiem, że fani mogą spodziewać się czegoś na temat tej produkcji już wkrótce. Kenichi Sato dodaje zaś, że deweloperzy mają kilka dużych ogłoszeń, które planują przedstawić na początku tego roku.

Warto przypomnieć, że w styczniu najprawdopodobniej odbędzie się kolejna prezentacja z cyklu Nintendo Direct, w trakcie której japońska firma przedstawi swoje plany na nadchodzące miesiące. Niewykluczone, że to właśnie wtedy Bayonetta 3 doczeka się nowego zwiastuna, informacji dotyczących rozgrywki lub nawet daty premiery. Niektórzy podejrzewają, że tytuł ten może trafić na rynek jeszcze w 2020 roku.

Bayonetta 3 to kolejna część popularnej serii gier akcji, w której gracze wcielają się w tytułową wiedźmę i stają do walki z siłami nieba i piekła. W lutym na konsole PlayStation 4 i Xbox One trafi pierwszej odsłony cyklu, który dostępny będzie w zestawie z odświeżoną wersją gry Vanquish.