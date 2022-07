Nowi Avengers mają tytuły? Ta plotka może rozpalić serca fanów MCU

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jak donosi The Direct, zarejestrowano znak towarowy dla dwóch potencjalnych tytułów filmów o Avengers. Dotyczy to różnych produktów, gadżetów, ale także produkcji filmowych. Rejestracji dokonano Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Nowi Avengers - tytuły?

Według tej rejestracji nowi Avengers mieliby następujące tytuły: Avengers: Secret Wars oraz Avengers: The Kang Dynasty. Ciekawe jest to, że rejestracji dokonano 22 lipca 2022 roku, czyli dzień przed panelem Marvel Studios na San Diego Comic-Con 2022. Tam też Kevin Feige ma ogłosić przyszłość MCU, więc nie jest wykluczone, że ta plotka wówczas może się potwierdzić. Mogą być to potencjalne tytuły jednego filmu, a też niekoniecznie dwóch różnych.

fot. thedirect.com

Kapitan Ameryka 4 - tytuł

Zarejestrowano też znak towarowy potencjalnego tytułu nowych przygód Kapitana. Brzmi on: Captain America: New World Order.

Na ten moment wiadomo, że rejestracji dokonała kancelaria prawnicza Mitscherlich, która wcześniej już pracowała dla Disneya przy projekcie Sneakerella. Dziennikarz comicbook.com zwraca uwagę, że w 2019 roku Marvel Studios zarejestrowało znaki towarowe przed Comic-Conem, na którym ogłoszono nowe projekty, więc można dostrzec tu schemat działań.

Czy nowi Avengers mają szansę na ogłoszenie na panelu? Na ten moment są różne plotki, że Kevin Feige najmocniejszy działa wytoczy we wrześniu podczas wydarzenie Disneya. Przekonamy się w nocy z 23 na 24 lipca 2022 roku.