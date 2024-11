Obsadzono Atenę w 2. sezonie Percy'ego Jacksona. To aktorka nominowana do Oscara

Disney+

Reklama

Każdy fan książek z serii Percy Jackson wie, że grecka bogini Atena jest ważną postacią, ponieważ jest matką jednej z głównych bohaterek tej historii, czyli Annabeth. Oficjalnie ogłoszono podczas wydarzenia D23 w Brazylii, że postać tę zagra nominowana do Oscara za film Billie Holiday, Andra Day. Opublikowano zdjęcie oraz wideo, w którym aktorka wita się z fanami serialu.

Andra Day jako Atena

Tak wygląda aktorka w roli Ateny:

fot. Disney+

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Percy Jackson (@percyseries) ROZWIŃ ▼



Percy Jackson - obsada 2. sezonu

Wcześniej do obsady drugiego sezonu dołączyli Tamara Smart jako Thalia Grace, córka Zeusa, oraz Daniel Diemer jako Tyson, przyrodni brat Percy'ego. W obsadzie powracają Walker Scobell, Leah Sava Jeffries, Aryan Simhadri, Charlie Bushnell i Dior Goodjohn.

Drugi sezon jest oparty na kolejnym tomie cyklu autorstwa Ricka Riordana, czyli Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy 2. Morze potworów. Prace na planie trwają od sierpnia 2024 roku.

Zobacz także:

Percy Jackson – fabuła 2. sezonu

Percy Jackson powraca do obozu rok później. Świat wywrócił się do góry nogami. Jego przyjaźń z Annabeth przechodzi zmiany, a Percy dowiaduje się, że jego przyrodnim bratem jest cyklop. Grover zaginął, a obóz jest oblężony przez siły Kronosa. Nowa przygoda zaprowadzi Percy'ego do tajemniczego Morza Potworów – jedynej szansy, by wszystko naprawić.

Data premiery nie jest jeszcze znana.