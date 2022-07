Jamie Lee Curtis wyjawiła powód, dlaczego nie zamierza zagrać w żadnym filmie MCU

Universal Pictures - © 2021 Universal Studios. All Rights Reserved.

Od kilku lat superbohaterowie są na topie, dlatego wiele znanych gwiazd filmowych coraz chętniej zgadza się na angaż w produkcjach Marvel Studios. Ale niektórzy aktorzy wciąż są negatywnie nastawieni do komiksowego kina. Niedawno Simon Pegg stwierdził, że nie zagrałaby w filmie należącym do MCU ze względu na to, że są dziecinne. Teraz w temacie występowania w widowiskach Marvela wypowiedziała się gwiazda filmu Wszystko wszędzie naraz i franczyzy Halloween - Jamie Lee Curtis.

Aktorka również nie jest zainteresowana graniem w filmach MCU. W PEOPLE wyjaśniła swoje powody.

Obawiam się, że jeśli grałabym w filmie Marvela to poprzyczepialiby mi wszędzie kropki i kazali samej grać w jakimś magazynie. Wszystko wszędzie naraz było chyba najbardziej nieoczekiwanym, zachwycającym doświadczeniem w mojej karierze, tylko dlatego, że oczekiwania były tak niskie, a ja miałam wolną rękę w pracy i po prostu świetnie się bawiłam, robiąc to. I nie było żadnego zielonego tła!

fot. A24

W 2022 roku Jamie Lee Curtis zobaczymy jeszcze w filmach Halloween Ends i Borderlands. Aktorka w planach ma występ w filmie Spychosis, który wyreżyseruje Gabriel Schmidt.