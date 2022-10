One Piece Film: Red - nowy zwiastun anime. Więcej scen z Utą, Shanksem i Luffym

fot. Toei Animation

One Piece Film: Red to piętnasty film z pirackiej franczyzy. Nowe anime weszło do kin w Japonii 6 sierpnia i zyskało ogromną popularność. Do połowy października zarobiło 17,1 miliarda jenów (114,57 mln dolarów), stając się najlepiej zarabiającym filmem 2022 roku w tym kraju. Ponadto One Piece Film: Red znalazł się na 11. miejscu najbardziej dochodowych produkcji w historii Japonii. Na całym świecie, jak dotąd zarobił łącznie 144,7 mln dolarów.

Nowy film, który opowiada o załodze Słomkowego Kapelusza zadebiutował już również w kilku europejskich krajach, takich jak Niemcy, Holandia czy Francja. Ponadto anime weszło do kin także w Indonezji, Singapurze, Chinach, Tajlandii czy na Filipinach. Polska premiera One Piece Film: Red zaplanowana jest na 4 listopada 2022 roku. Tego dnia animacja trafi też do kin m.in. w USA, Szwecji, Irlandii, Hiszpanii i Kanadzie.

W sieci pojawił się nowy zwiastun One Piece Film: Red, który zawiera kilka spoilerowych szczegółów z produkcji. Można zobaczyć więcej scen Uty z Shanksem i jego załogą, Lawa oraz Luffy'ego wykorzystującego technikę Gear fourth. Poniżej możecie obejrzeć trailer.

One Piece Film: Red - zwiastun

https://twitter.com/OP_FILMRED/status/1583231736393367554

One Piece Film: Red - fabuła

Uta — najbardziej kochana piosenkarka Świata. Jej głos, który ukrywa jej prawdziwą tożsamość został opisany jako „Nie z tego świata!”. Po raz pierwszy pojawi się publicznie podczas koncertu na żywo. Podczas gdy miejsce koncertu wypełniają fani Uta – podekscytowani piraci, przyglądająca się wszystkiemu uważnie marynarka wojenna i Słomkowe Kapelusze prowadzone przez Luffy'ego, który po prostu przyszedł cieszyć się jej występem. Głos, na który czekał cały świat, zaraz zabrzmi jak nigdy dotychczas. Historia zaczyna się od szokująco – okazuje się, że Uta jest „córką Shanksa”. [opis dystrybutora]