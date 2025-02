TEN serial Star Wars został zapowiedziany, nakręcony i... nigdy nie miał premiery. Co dalej?

fot. Lucasfilm Ltd.

Gwiezdne Wojny są znane z dobrych animacji, pośród których każdy może znaleźć coś dla siebie. Produkcje w różnym stylu wizualnym, niektóre przeznaczone dla dzieci, inne poruszające dojrzalsze tematy. Ale czy wiedzieliście, że świat George'a Lucasa mógł się doczekać własnej wersji Simpsonów albo Family Guya? Za Star Wars Detours odpowiedzialny był Seth Green oraz Matthew Senreich, czyli twórcy Robot Chicken. Ich zadaniem było stworzenie animowanej satyry o Gwiezdnych Wojnach. Zadanie udało im się osiągnąć jedynie połowicznie, ponieważ faktycznie wyprodukowano 2. sezony tego serialu z łączną liczbą 39 odcinków. Problem w tym, że te nigdy nie ujrzały światła dziennego z powodu przejęcia Lucasfilm przez Disneya.

TEN serial Star Wars został zapowiedziany, nakręcony i... nigdy nie miał premiery

Po latach do sprawy odniósł się Seth Green, jeden z dwóch twórców. Czy jest szansa na to, że Disney wskrzesi ten serial? W końcu coś podobnego spotkało 7. sezon Wojen klonów, który został przyjęty z wielkim entuzjazmem przez fanów. Odpowiedzi udzielił ComicBook:

Detours musiałoby zostać edytowane, przemontowane i ulepszone. Musieliby zrobić kupę nowej roboty, żeby serial nadawał się na streaming. Nie sądzę, że chcą się angażować w ulepszanie czegoś, w czym nie widzą jasnej korzyści dla siebie.

Detours zapowiedziano w 2012 roku na kilka miesięcy przed przejęciem firmy przez Disneya. Jak wspomina tamten okres Seth Green?

George Lucas nie sprzedał jeszcze firmy, nie było żadnych konkretnych planów na filmy kinowe [...] George chciał stworzyć coś, jak Simpsonowie, ale dla Gwiezdnych Wojen. To zaczęliśmy robić. Mam wrażenie, że George chciał się po prostu dobrze bawić przy tym projekcie i dlatego nas wynajął. W tamtym czasie pisali ostatnich kilka sezonów do Wojen klonów i planowali coś, co ostatecznie skończyło jako Star Wars: Rebelianci. A my robiliśmy nasz serial gdzieś na boku. A kiedy stery przejęła Kathleen Kennedy, jej zadaniem nie było tworzenie Gwiezdnych Wojen na kolejne dwa lub trzy lata, ale trzydzieści lat! Tak, żeby każdy o nich mówił.

Powiedział, że priorytetem dla Kathleen Kennedy było wówczas stworzenie czegoś, co zachęci nowe pokolenie dzieciaków do pokochania Gwiezdnych Wojen. Kłóciła się z tym idea stworzenia serialu, w którym: "Vader w sweterku organizuje specjalne wydarzenie dla pojmanych Wookie w ośrodku zatrzymań." Po latach nie ma żalu o to, co się stało i patrzy na to z pewnym optymizmem i wdzięcznością:

Jest mnóstwo rzeczy, które wymyślasz, ale które nie powstają. Jest mnóstwo rzeczy, które zrobisz, ale nikt ich nie zobaczy. To bolesna prawda na temat tej branży. Patrzę na poznanych ludzi, na pracę i to niesamowite doświadczenie. Wiele się nauczyłem z samej próby dokonania tego. To był zaszczyt.

