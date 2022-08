Najdłuższe seriale anime w historii. One Piece i Naruto: Shippuden poza pierwszą 10-tką

fot. materiały prasowe

Japońskie animacje zawsze cieszyły się dużą popularnością wśród widowni. Dlatego nie dziwi, że niektóre tytuły są emitowane od wielu lat, a ich liczba odcinków wciąż rośnie. Wyniki są imponujące.

Sporządziliśmy zestawienie anime o największej liczbie epizodów. Warto zaznaczyć, że niektóre seriale zostały podzielone na oddzielne serie o różnych tytułach. Stąd Naruto i Naruto: Shippûden rozpatrujemy osobno, mimo że łącznie historia składa się z 720 odcinków. Podobną sytuację obserwujemy we franczyzie Dragon Ball (Dragon Ball Z ma 291 odcinków), Pokemon (oryginalna seria ma 276 odcinków) czy Pretty Cure (łącznie 873 odcinki).

Co ciekawe do TOP40 nie załapały się takie popularne tytuły jak Dr. Slump (243) czy Czarodziejka z Księżyca (200). Warto też zauważyć, że długość pojedynczej serii mocno determinuje czas trwania odcinka. Wiele tytułów trwa tylko od 5 do 10 minut. Tylko 7 anime, które trwają standardowe 24 minuty, znalazło się w pierwszej 20-stce. Ponadto animacje o największej liczbie epizodów wciąż są produkowane.

Sprawdźcie, kto znalazł się na szczycie rankingu i czy wasz ulubiony "tasiemiec" trafił na tę listę.

Seriale anime z największą liczbą odcinków

40. Hyppo and Thomas - 300 odcinków - emitowany od 1 stycznia 1971 roku do 30 września 1972 roku (czas trwania odcinka ok. 3 minuty)