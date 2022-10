Najbardziej krwawe i brutalne seriale anime. Oglądając je odwrócicie wzrok z obrzydzenia

Attack on Titan (87 odcinków) to serial fantasy, który opowiada o świecie opanowanym przez ogromne, humanoidalne stwory zwane tytanami. Przez 100 lat ludzie żyli za gigantycznymi murami otaczającymi jedyne miasto, jakie pozostało ludzkości. Historia skupia się na Erenie Yeagerze, jego przybranej siostrze Mikasie Ackerman i przyjacielu – Arminie Arletcie, którzy dołączają do armii, aby walczyć przeciwko tytanom. Eren przysiągł wyeliminować wszystkich tytanów za zjedzenie swojej matki podczas ataku Kolosa. Anime jest bardzo krwawe, a historia złożona. Trzecia część 4. sezonu będzie mieć premierę w 2023 roku.