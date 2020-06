Reżyser Thora, Kenneth Branagh o rozwoju postaci w MCU

Źródło: Marvel

Thor jest jedną z postaci Kinowego Uniwersum Marvela, która przeszła naprawdę wiele i doświadczyła wielu zmian. Wspomnieć należy chociażby utratę rodziców i brata, rozpad związku z ukochaną niegdyś Jane Foster, po drodze stracił też oko i mimo nowej gałki sprezentowanej przez Rocketa, nie mógł wcelować w głowę Thanosa. Dlatego Szalony Tytan odniósł swój sukces i wymazał połowę istnień we wszechświecie. W Avengers: Koniec gry widzowie zobaczyli skutki tego w postaci przemiany Thora, który popadł w alkoholizm i zatracił figurę godną boga.

Drogę bohatera skomentował teraz w jednym z wywiadów Kenneth Branagh, twórca pierwszego Thor z 2011 roku. Filmowiec i aktor przyznał, że jest to "niesamowite", co działo i dzieje się z Odinsonem w MCU. Branagh wspomina, że nie było wcale łatwe adaptowanie komiksów z Thorem, zwłaszcza biorąc pod uwagę klasyczne historie. Bardzo zależało mu jednak na ukazaniu jego relacji z osobami, na których mu zależy.

Marvel Studios

Było dla mnie bardzo ważne, aby wszystko od momentu jego wygnania, dotyczyło trudnych relacji z ojcem i bratem. (...) Wszystkie te rzeczy od początku miały ogromny potencjał i myślę, że poniekąd udało nam się przekonać publiczność do autentyczności uczuć bohaterów.

Wprowadzenie Thora do MCU było trudne choćby ze względu na to, że była to pierwsza postać otwierająca uniwersum na kosmos. Choć większa cześć akcji działa się na Ziemi, to jednak należało ukazać na poziomie filmu aktorskiego wszelkie te niezwykłe elementy związane z komiksami o postaci Thora. Po latach należy przyznać, że sztuka ta się udała. W 2013 roku pojawił się oczywiście mniej udany Thor: Mroczny świat, ale później ze swoją wizją na Thora pojawił się Taika Waititi i widzowie MCU zakochali się w Thor: Ragnarok. Gromowładny będzie też pierwszą postacią w Kinowym Uniwersum Marvela, która doczeka się czwartej odsłony. Za kamerą stanie ponownie Waititi, choć Branagh w wywiadzie dla Comicbook.com zasugerował, że chciałby jeszcze kiedyś spróbować się z adaptacją komiksu o superbohaterach.