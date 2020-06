Marvel i Netflix - najpotężniejsze postacie seriali superbohaterskich [RANKING]

Netflix/Marvel

Choć Marvel i Netflix to słowa, które dziś niekoniecznie idą ze sobą w parze, a zbudowane na platformie streamingowej uniwersum Domu Pomysłów przeszło już do historii, to jesteśmy jednak pewni, że w dalszym ciągu ma ono wielu fanów na całym świecie. Produkcje Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, The Defenders i Punisher w latach 2015-2019 pokazywały nam wielu znanych z komiksów bohaterów i złoczyńców, których nierzadko pokochaliśmy. Teraz przyszedł czas na ranking obejmujący najpotężniejsze postacie.

Wbrew pozorom było w czym wybierać. Koniec końców liczne pojedynki i jeszcze częstsze manifestacje siły stały się integralnym elementem Marvelowskiego uniwersum Netfliksa; jatka goniła jatkę, pięść Danny'ego Randa spotykała się z niezniszczalną skórą Luke'a Cage'a, a Kilgrave okazywał moc tak potworną, że pod jej wpływem i urokiem antagonisty znaleźli się także widzowie.

Tworząc nasz ranking definiowaliśmy potęgę danej postaci jako wypadkową siły fizycznej, zdolności nadprzyrodzonych, wyszkolenia taktycznego i czegoś, co moglibyśmy po prostu określić jako umiejętność wpływania na otoczenie. To dlatego niektóre pozycje w zestawieniu mogą Was zaskoczyć; jesteśmy otwarci na Wasze opinie i ewentualne spory - to one są w końcu solą popkulturowego świata.

Marvel i Netflix - najpotężniejsze postacie seriali superbohaterskich

44. Karen Page – nie mogło jej zabraknąć na tej liście nie tylko z powodu znajomości z najważniejszymi postaciami uniwersum i siły oddziaływania na opinię publiczną, którą zyskała jako dziennikarka. To także ta bohaterka, która stworzyła najpotężniejszy w mocy sprawczej przekaz – przypomnijcie sobie jej słowa o aniołach i demonach w Hell’s Kitchen, gdy Matt Murdock szedł do niej z maską Daredevila.