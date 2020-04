San Diego Comic-Con 2020 się nie odbędzie? Zagrożona także przyszłoroczna edycja

San Diego Comic-Con jest jednym z bardziej znanych wydarzeń związanych z popkulturą i każdego roku gromadzi ogromną liczbę uczestników. W związku z pandemią koronawirusa i rosnącą liczbą zakażonych w Stanach Zjednoczonych, odwoływane są wszystkie imprezy masowe. Stawia to pod dużym znakiem zapytania tegoroczną edycję, która tradycyjnie miałaby zostać zorganizowana w okresie wakacyjnym. Nowe doniesienia zdają się jednak sugerować, że nawet przełożenie terminu nie da gwarancji, że wydarzenie zostanie zorganizowane. Zagrożona może być nawet przyszłoroczna edycja.

Ostatnie komentarze Gavina Newsoma, gubernatora Kalifornii nie dają wielkich nadziei na to, że sytuacja zostanie szybko opanowana. Dziennikarka Associated Press California, Kathleen Ronayne, opublikowała na Twitterze stanowisko polityka, które wskazuje, że nie będzie zgody na żadne imprezy masowe, dopóki nie zostanie znaleziona szczepionka przeciwko koronawirusowi.

Perspektywa masowych spotkań jest w najlepszym razie znikoma, dopóki nie osiągniemy zbiorowej odporności i nie otrzymamy szczepionki. Imprezy masowe, w których biorą udział setki, tysiące, dziesiątki tysięcy osób nie mają prawa bytu.

Eksperci spekulują, że proces wynajdowania szczepionki może potrwać nawet do 18 miesięcy. Oznacza to, że nawet przyszłoroczna edycja San Diego Comic-Con może być zagrożona. Znikome są szanse na to, że SDCC 2020 będzie miało miejsce. Choć na razie brakuje oficjalnych komunikatów w tej sprawie, stanowisko gubernatora nie pozostawia złudzeń. Będziemy informować o rozwoju sytuacji.