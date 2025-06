Scarlet Witch – ciekawostki. Kim są jej rodzice? Skąd zielony kostium? Jak pozbyła się X-Menów?

Materiały: Marvel Comics. Wykonanie: Paulina Guz

Reklama

Scarlet Witch została stworzona przez scenarzystę Stana Lee i artystę Jacka Kirby'ego. Zadebiutowała w zeszycie The X-Men #4 w marcu 1964 roku. Była wtedy przedstawiona jako antagonistka, mutantka i członkini Brotherhood of Evil Mutants. Razem z bratem Pietrem walczyła u boku Magneto. To oznacza, że Scarlet Witch początkowo była przeciwniczką X-Menów. A to dopiero początek niespodzianek.

Scarlet Witch – ciekawostki

Jaki pseudonim mogła mieć Wanda Maximoff poza Scarlet Witch? Kim są obecnie jej rodzice w głównej osi czasu? Jakie są jej najpotężniejsze dokonania? Dlaczego bohaterka zgodziła się zaręczyć z Doktorem Doomem? I kto jest jej największą miłością w komiksach? Odpowiedzi na te wszystkie pytania znajdziecie w poniższej galerii.

Scarlet Witch początkowo była przeciwniczką X-Menów. W swoim debiutanckim zeszycie The X-Men #4 była członkinią Brotherhood of Evil Mutants. Pomagała wraz z bratem złoczyńcy Magneto w walce z X-Menami. Dopiero później dostała drugą szansę od Avengersów i odkupiła swoje winy. Zobacz więcej Reklama

Stan Lee o Scarlet Witch

Na koniec damy cytat Stana Lee na temat stworzenia postaci Scarlet Witch i jej brata Quicksilvera:

Pamiętam, że bardzo lubiłem (Quicksilvera i Scarlet Witch) i pomyślałem, że fajnie byłoby mieć złoczyńców, którzy w głębi duszy nie są źli. Mieliśmy już niechętnego superbohatera w postaci Spider-Mana, więc pomyślałem, że fajnie byłoby mieć parę niechętnych złoczyńców. Miałem wielkie plany dotyczące Quicksilvera i Scarlet Witch. Chciałem, żeby w końcu porzucili bycie złoczyńcami i stali się bohaterami. Dlatego użyłem ich w Avengersach po tym, jak opuściłem X-Menów.