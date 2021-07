Spider-Man: No Way Home - Paul Giamatti komentuje plotki dotyczące powrotu Rhino

Sony

Paul Giamatti wcielił się w Rhino w filmie Niesamowity Spider-Man 2. To wystarczyło, aby zaczęły pojawiać się plotki na temat jego powrotu w filmie Spider-Man: No Way Home, podobnie jak będzie to w przypadku Alfreda Moliny (Dr Octopus z filmu Spider-Man 2) i Jamie'ego Foxxa (Electro z filmu Niesamowity Spider-Man). Sporo spekuluje się także na temat powrotu Willema Dafoe w roli Green Goblina, co miałoby powoli zmierzać w stronę powstania grupy Sinister Six.

Paul Giamatti odniósł się jednak do swojego ewentualnego powrotu do roli Aleksieja Sytsevicha w No Way Home. Przyznał, że dopiero dowiedział się o istnieniu takich plotek i jest szczęśliwy, że fani o nim pamiętają. Dodaje jednak, że jest gotów pogodzić się z myślą, że ta rola zakończyła się w TASM2. Wygląda zatem, że nikt się z nim nie kontaktował w sprawie powtórzenia roli Rhino, ale pamiętajmy też, że wymaga się od aktorów w takich sytuacjach zaprzeczania o ewentualnym udziale w projekcie. Wyłamał się z tego tylko Alfred Molina, który potwierdził zaangażowanie w film, co na pewno wywołało spore zamieszanie wśród osób decyzyjnych.

Premiera filmu w grudniu.