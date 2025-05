Netflix tworzy serial o Madonnie! Za sterami twórca Deadpool & Wolverine

fot. youtube.com/Madonna

To już oficjalnie. Deadline poinformowało o istnieniu nowego projektu, który opowie historię legendarnej Madonny. O piosenkarce powstaje już jeden film, w którym zagra ją Julia Garner, trzykrotna zdobywczyni nagrody Emmy, ale nie przeszkodziło to Netflixowi w powołaniu do życia nowego projektu.

Za nowy serial, który opowie o Madonnie będzie odpowiedzialny Shawn Levy i jego 21 Laps, które otrzymało ekskluzywny kontrakt na produkowanie treści u Netflixa. Na razie nie wiadomo nic konkretnego na temat samego serialu. Nie wiadomo, czy Madonna zdecyduje się na współtworzenie scenariusza, co robiła w przypadku filmu kinowego. Trudno też powiedzieć, na którym okresie życia piosenkarki skupi się ta produkcja. Ma być jednak ona zaangażowana w proces powstawania.

Madonna to ikona muzyki popularnej i artystka, która sprzedała najwięcej płyt w historii. Wynik to ponad 400 mln. W 2008 roku została uwzględniona w Rock and Roll Hall of Fame. W swoich utworach nie bała się prowokować, stawać po stronie praw kobiet i promować środowiska LGBTQ+.

