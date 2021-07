Spider-Man: No Way Home - jak duże role mają Andrew Garfield i Tobey Maguire?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Nowe nieoficjalne informacje o Spider-Man: No Way Home pochodzą od Daniela Richtmana, znanego dziennikarza, którego doniesienia przeważnie się sprawdzają. Zazwyczaj jest on dobrze poinformowany. Nadal jednak traktujemy jego słowa jako plotkę aż do oficjalnego potwierdzenia ze strony Sony Pictures lub Marvel Studios.

Do tej pory mieliśmy mnóstwo plotek z różnych mniej lub bardziej wiarygodnych źródeł o tym, że na ekranie zobaczymy obok Toma Hollanda także Andrew Garfielda i Tobeya Maguire'a w rolach Pajączków z odpowiednio trylogii Spider-Man Sama Raimiego i serii Niesamowity Spider-Man Marca Webba. Jest to możliwe dzięki koncepcji multiwersum, czyli alternatywnych światów równoległych, które będą odgrywać ważną rolę w MCU. W każdym alternatywnym świecie istnieją postacie ze wszystkich filmów opartych na komiksach Marvela. Tyle różnych źródeł mówi o ich obecności, że trudno nawet zastanawiać się nad "czy są", ale bardziej nad "jak duże to role".

https://twitter.com/DanielRPK/status/1411635997788549123

https://twitter.com/DanielRPK/status/1411636589122535427

To właśnie w tym aspekcie nowy news daje nam odpowiedzi. Według wiedzy Daniela Richtmana oba Pajączki pojawiają się w połowie filmu Spider-Man: No Way Home. Od tego momentu są oni tak samo głównymi bohaterami, jak Pajączek Toma Hollanda. Oznacza to, że nie rozmawiamy o jedynie krótkim występie epizodycznym.

Nadal nie wiadomo, kiedy ruszy oficjalna promocja ani która plotka zostanie w niej potwierdzona. Spider-Man: No Way Home ma premierę w grudniu 2021 roku.