Spider-Man - Pajączek pojawił się na ulicach tureckiego miasta. Pomaga w czasie epidemii

Spider-Man to prawdziwy bohater z sąsiedztwa i w czasie epidemii koronawirusa te słowa potwierdzają się w pełni. Burak Soylu, mieszkaniec miasta Antalya w Turcji postanowił włożyć strój Pajączka i wyjść na ulice, aby pomagać osobom starszym i tym z osłabioną odpornością w codziennym prosperowaniu w tych trudnych czasach. Soylu w kostiumie superbohatera między innymi robi ludziom zakupy na rynku i dostarcza je do domów. Jak widać ciężkie czasy sprawiają, że w ludziach odzywa się prawdziwe superbohaterstwo.

Dla przypomnienia jakiś czas temu pewien mieszkaniec meksykańskiego Nuevo Leon patrolował ulice w stroju Batmana, aby dbać o to, by inni przestrzegali zaleceń rządu i zostali w domach.

In Turkey, a man named Burak Soylu has been going around dressed like Spiderman.

He drives around in a Beetle, buys milk and groceries for the elderly, and delivers it to their doorsteps.

When he was asked why, he said "My superpower is doing good for the neighborhood." pic.twitter.com/KAYm3hyPyb

— Goodable (@Goodable) April 17, 2020