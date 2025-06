Te postacie dołączą do Dexter: Resurrection. Mamy zdjęcia

fot. materiały prasowe

Reklama

Do sieci trafiły kolejne zdjęcia z serialu Dexter: Resurrection, na których pojawili się dołączający do obsady aktorzy. Sprawdźcie, w jakich bohaterów się wcielą.

Dexter: Resurrection - nowe postacie

Sprawdźcie, jakie nowe postacie pojawią się w serialu na pierwszych 8 stronach galerii. Znamy już zarówno imiona, jak i pseudonimy większości z nich.

Dexter: Resurrection Eric Stonestreet jako Al. Zobacz więcej Reklama

Dexter Morgan powraca! Zwiastun kontynuacji kultowego serialu już w sieci

Dexter: Resurrection – fabuła, obsada, data premiery

Fabuła rozpoczyna się kilka tygodni po tym, jak Dexter został postrzelony w klatkę piersiową przez własnego syna. Główny bohater budzi się ze śpiączki i odkrywa, że Harrison zniknął bez śladu. Zdając sobie sprawę z ciężaru, jaki dźwiga jego syn, Dexter wyrusza do Nowego Jorku, zdeterminowany by go odnaleźć i wyjaśnić sytuację. Nie przyjdzie mu to jednak łatwo - gdy Angel Batista z Miami Metro powróci z wieloma pytaniami, Dexter zda sobie sprawę, że przeszłość szybko go dogania. Gdy ojciec i syn błądzą w ciemności miasta, które nigdy nie śpi, odnajdą siebie samych głębiej, niż kiedykolwiek sobie wyobrażali i odkryją, że jedynym wyjściem jest połączenie sił.

Michael C. Hall powróci w roli Dextera Morgana. W obsadzie znaleźli się także nowi i powracający aktorzy: David Zayas, Jack Alcott, Uma Thurman, Ntare Guma Mbaho Mwine, Kadia Saraf, Dominic Fumusa, Emilia Suárez, James Remar, Peter Dinklage as Leon Prater, Neil Patrick Harris, Krysten Ritter, Eric Stonestreet, David Dastmalchian, David Magidoff, John Lithgow oraz Jimmy Smits. Showrunnerem i producentem wykonawczym produkcji jest Clyde Phillips.

Dexter: Resurrection zadebiutuje 11 lipca i będzie składał się z 10 odcinków - w dniu premiery zostaną udostępnione pierwsze dwa. W Polsce serial pojawi się na SkyShowtime, jak wszystkie inne produkcje z tego uniwersum.