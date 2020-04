Spider-Man 3 - zmiany dat premier w MCU. Co z filmem o Pajączku?

Disney i Marvel Studios ogłosili spore zmiany w datach premier swoich kolejnych produkcji, a szerzej informowaliśmy o tym na naszym portalu. Wśród fanów powstało jednak pytanie, co dalej ze Spider-Manem 3? Ponieważ decyzja należy do studia Sony, nie ma pewności, że zdecydują się również przesunąć film ze względu na decyzje Disneya i zachowanie ciągłości w Kinowym Uniwersum Marvela. Na razie możemy oczywiście tylko gdybać o sile powiązań Spider-Mana 3 z resztą filmów, ale zapewne nie będzie to łatwy czas dla Kevina Feige, prezesa Marvel Studios.

Na ten moment Sony nie zmienia nic w tej kwestii i premiery Spider-Mana 3 możemy oczekiwać w lipcu 2021 roku. Kolejne pytanie dotyczy powstawania scenariusza i tego, jak mocno uwzględnione zostały wydarzenia z filmu Doctor Strange in the Multiverse of Madness, gdzie przynajmniej według zapowiedzi, może dojść do dużych zmian w MCU. Być może jednak kolejna odsłona przygód Pajączka nie miała tak dużego związku z poprzedzającymi tę produkcję filmami. Prędko się tego nie dowiemy.

W mediach spekuluje się także, że przesunięcie premiery Uncharted i przerwanie zdjęć wymusi na Sony decyzję o przesunięciu Spider-Mana 3, ponieważ gwiazdą obu filmów jest Tom Holland. Wtedy być może będzie to dobrym argumentem, aby dopasować się do przesuniętych filmów 4. fazy Kinowego Uniwersum Marvela. Na razie jednak fani muszą uzbroić się w cierpliwość.