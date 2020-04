Spider-Man 3 i She-Hulk - kiedy miały odbyć się zdjęcia?

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Jak donosi MCU Cosmic zdjęcia do filmu Spider-Man 3 miały odbyć się w okresie od 13 lipca 2020 roku do 30 października 2020 roku. Natomiast She-Hulk miała być kręcona od 6 lipca 2020 roku.

Są to oczywiście daty, które były planowane od dawna jeszcze przed wybuchem pandemii koronawirusa. Możemy być pewni, że zostanie to znacznie opóźnione, bo sytuacja jeszcze nie poprawia się. To też mówi nam o tym, że pre-produkcja trwała raczej od jakiegoś czasu, skoro te filmy miały określoną datę startu prac.

Do lipca oczywiście niecałe 3 miesiące i wiele może się wydarzyć, ale z uwagi na przesuwanie wszystkiego, co ma miejsce w lipcu, mało kto wierzy, że prace na planach zostaną wznowione tak szybko.

Natomiast Moon Knight, czyli kolejny serial MCU ma być kręcony od 16 listopada 2020 roku przez 26 tygodni. Ta data jest bardzo prawdopodobna.

Sam Marvel Studios na razie nie ustala nowych terminów, bo z uwagi na koronawirusa nie da się przewidzieć, kiedy będzie można wrócić do normalnych trybów pracy.