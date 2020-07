The Gray Man - reżyserzy Avengers: Endgame robią superprodukcję dla Netflixa. Ogromny budżet

fot. zrzut ekranu z wideo

The Gray Man ma być pierwszą superprodukcją, którą bracia Russo wyreżyserują po Avengers: Koniec gry. Jest to thriller szpiegowski będący widowiskiem w stylu filmów o Jamesie Bondzie. Twórcy chcą, aby był to początek nowej filmowej serii opartej na książkowym cyklu Marka Greaneya. Budżet ma sięgać 200 mln dolarów na samą realizację widowiska.

Anthony i Joe Russo wyreżyserują na podstawie scenariusza Joe Russo który był poprawiany przez Christophera Markusa i Stephena McFeely'ego, czyli duet od Avengers: Endgame.

Ryan Gosling i Chris Evans mają zagrać główne role. Zdjęcia są planowane na styczeń 2021 roku w Los Angeles oraz innych lokacjach, które nie zostały jeszcze ujawnione.

Jest to historia zabójczej rywalizacji pomiędzy dwoma szpiegami. Na Gentry'ego (Gosling) poluje w wielu miejscach świata Lloyd Hansen (Evans), który kiedyś z nim współpracował w CIA. Wszystko przez to, że Gentry zostaje spalony na misji i trzeba się go teraz pozbyć.

fot. Marvel

Anthony Russo mówi w rozmowie z Deadline, że jest to rywalizacja dwóch wielkich aktorów, którzy wcielają się w postaci dwóch zupełnie innych od siebie agentów CIA.

Kapitan Ameryka: Zimowy żołnierz - Do każdego, komu podobał się- ten film jest naszym kolejnym krokiem w taki klimat, ale z historią osadzoną w bardziej realistycznym świecie. To ten film dla nas oznacza - mówi Anthony Russo.

Joe Russo dodaje, że pod względem skali widowiska ma być to na poziomie kinowych superprodukcji. Dla nich jest to drugi film w Netflixie w rolach producentów. Wcześniej był Tyler Rake: Ocalenie.