Czerwony Hulk w MCU będzie mieć moce z komiksów. Zrobi się gorąco!

Kiedy okazało się, że głównym złoczyńcą w filmie Kapitan Ameryka: Nowy wspaniały świat będzie Czerwony Hulk, fani komiksów Marvela nie kryli radości. Pozostały jednak wątpliwości, co do niektórych zdolności, które ta postać miała oryginalnie. Czy zobaczymy je również na wielkim ekranie?

Na to pytanie odpowiedzi udzielił reżyser filmu, czyli Julius Onah. Oto, co powiedział dla Screen Rant:

To, co jest świetne w Hulku i powstaniu tej postaci to fakt, że jest on ekspresją czystego, nieskrępowanego gniewu. Uważam, że można się z tym utożsamiać, bo każdy z nas miał moment w życiu, gdy byliśmy źli i chcieliśmy się tego trzymać. Hulk może to jeszcze wyrzucić z siebie. Dzięki temu, że jest to część drogi emocjonalnej Rossa w tym filmie, to miało to znaczenie emocjonalne, ale było przy tym pełne akcji i rozrywkowe.

Czerwony Hulk jest wyjątkowy w tym filmie. Przyglądamy się z bliska jego unikatowości. Dookoła niego widać fale gorąca, widzimy też płomienie. Nie chcę powiedzieć zbyt dużo, ale jest to bardzo ekscytujące i nadal muszę się szczypać, żeby uwierzyć w to, że mogłem to zrobić. Do tego z Harrisonem Fordem w tej roli.