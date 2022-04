The Quest - zwiastun niezwykłego reality show. Disney i producent Władcy Pierścieni tworzą świat fantasy

fot. materiały prasowe

The Quest to nowy program platformy Disney+, w którym uczestniczy osiem osób. Prawdziwe nastolatki wchodzą do immersyjnego świata fantasy w rolach nowych paladynów. Muszą stawić czoło różnym wyzwaniem, aby przywrócić równowagę w krainie Everrealm zagrożonej przez złego czarnoksiężnika.

The Quest - zwiastun

The Quest jest hybrydą reality show z serialem fabularnym. Nastolatkowie jako zwykli ludzie wchodzą do świata fantasy pełnego magii, w którym wszystko cały czas pozostaje osadzone w stworzonym świecie i historii. Ma być to całkowicie immersyjne doświadczenie. Chociaż aktorzy, którzy tam się pojawiają się mają scenariusz i wiedzą co mają robić, bohaterowie jako uczestnicy reality show nie mają o tym pojęcia. Spotkają oni mistyczne stworzenia rodem z fantasy oraz także zobaczą prawdziwą magię.

- Robimy coś magicznego, czego nikt wcześniej nie robił na takim poziomie. Bierzemy prawdziwych ludzi i umieszczamy ich w całkowicie skonstruowanej historii fantasy osadzonej w świecie zbudowanym przez niezwykłych artystów z każdego departamentu. To immercyjna, prawdziwa przygoda dla tych ośmiu normalnych nastolatków, którzy przejdą przemianę na oczach widzów. To ekscytująca nowa forma opowiadania historii.

W 2014 roku The Quest był tworzony dla ABC przez jeden sezon, ale nie przypominał tego, co teraz robi Disney+. Ma on więcej interaktywnych elementów i o wiele większy budżet. Zdjęcia kręcono w zamku nieopodal Wiednia.

Mark Ordesky (filmy z serii Władca Pierścieni) jest producentem wykonawczym z Jane Fleming, Davidem Collinsem, Michaelem Williamsem i Robem Erikiem.

The Quest - premiera 11 maja 2022 w Disney+.