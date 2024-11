Hearthstone wykracza poza świat Warcrafta! Do gry trafią jednostki i postacie ze Starcrafta

fot. Blizzard Entertainment

W trakcie prezentacji Warcraft 30th Anniversary Direct nie zabrakło nowych informacji dla fanów Hearthstone. Największą i zdecydowanie najbardziej zaskakującą z nich była zapowiedź rozszerzenia tej karcianki także o postacie i jednostki znane z uniwersum Starcrafta za sprawą Heroes of Starcraft.

Nadchodzący dodatek ma być największym minizestawem w historii - przynajmniej jeśli chodzi o liczbę kart. Te zaś zostaną podzielone na trzy frakcję: Terran, Protosów oraz Zergów, którymi dowodzić będą odpowiednio Jim Raynor, Artanis i Sarah Kerrigan. Ujawniono również jednego stronnika, który połączy oba światy, murloka o imieniu Grunty.

Hearthstone: Heroes of Starcraft - Sarah Kerrigan

Na premierę Heroes of Starcraft nie będziemy musieli długo czekać. Zaplanowano ją już na 20 stycznia 2025 roku.

Ujawniono również plany dalszego rozwoju gry. Tryb Areny, który od premiery nie doczekał się większych zmian, zostanie podzielony na dwie części: Normal Arena z szybszymi meczami oraz Underground Arena z dłuższymi pojedynkami i możliwością edytowania talii po porażce. Każdy z tych trybów będzie miał osobny ranking.

W 2025 roku doczekamy się także trzech dodatków. Pierwszym z nich będzie Into the Emerald Dream - twórcy ujawnili, że fanom miało mocno na tym zależeć. Drugie z zaplanowanych rozszerzeń to pierwszy w historii Heartsthone sequel, The Shrouded City, w którym ponownie trafimy w okolice Krateru Un'Goro. Listę przyszłorocznych dodatków domknie The Heroes of Time, w którym u boku Chromie przemierzymy alternatywne linie czasowe i zrekrutujemy nietypowe wersje znanych bohaterów.

fot. Blizzard Entertainment