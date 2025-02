Ta plotka może wyjaśnić powrót TYCH postaci w Krzyku 7! Nowe informacje względem szokującego castingu

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Fot. Materiały prasowe

Na początku tego roku ogłoszono nowych członków obsady Krzyku 7, w której pojawili się aktorzy znani z poprzednich odsłon serii. Tym, co zdziwiło fanów, był fakt, że powrócić miałyby uśmiercone już postacie – stąd też pojawiają się nowe plotki o fabule najnowszej części cyklu.

Krzyk 7 – nowa plotka

Warto pochylić się najpierw nad postaciami granymi wcześniej przez dodanych do obsady aktorów – wcześniej wcielali się oni w Ghostface'a. Matthew Lillard w pierwszym Krzyku wcielił się w postać Stuarta „Stu” Machera, który zginął w tym samym filmie przez kilkukrotne dźgnięcie nożem i zrzucenie na głowę telewizora. Scott Foley zaś zagrał Romana Bridgera w trzeciej części – on także zginął po strzale w tył głowy. Jak więc możliwe, że ci aktorzy powrócą w siódmej już odsłonie cyklu? Czy jakimś cudem zabójcy nadal żyją, czy może twórcy zdecydowali się na wprowadzenie do franczyzy elementów nadnaturalnych?

Według Daniela Richtmana, niektóre Ghostface z poprzednich filmów mogą powrócić dzięki technologii AI/Deepfake, która podobno ma odgrywać znaczącą rolę w fabule. Według tego poprzednie Ghostface miałyby prześladować Sidney Prescott i rozbudzić w niej przekonanie, że pokonani wcześniej zabójcy powrócili, by dokonać zemsty.

Krzyk 7 – co wiadomo?

Według nieoficjalnych informacji, Krzyk 7 ma rozpocząć nową trylogię i zawierać duży przeskok w czasie względem poprzedniej części. Film ma skupić się na postaci Sidney Prescott, którą zagra Neve Campbell. Reżyserem produkcji jest Kevin Williamson, który pisał scenariusz do oryginalnego filmu z 1996 roku. Obsada jest mieszana – częściowo powrócą aktorzy znani z klasycznych filmów (w tym Matthew Lillard), a także ci, którzy zadebiutowali wraz z premierą 5 części (m.in. Mason Gooding).

Premiera kinowa Krzyku 7 jest zaplanowana na 27 lutego 2026 roku.