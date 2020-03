The Walking Dead - finał 10. sezonu opóźniony przez koronawirusa

Amerykańska telewizja AMC oficjalnie ogłosiła, że finał 10. sezonu The Walking Dead nie zostanie wyemitowany zgodnie z wcześniej zaplanowanym terminem. Powodem jest opóźnienie postprodukcji odcinka związane z pandemią koronawirusa. Czytamy w oświadczeniu, że obecny kryzys uniemożliwia dokończenie tych prac.

Oznacza to, że do końca sezonu zostaną tylko dwa odcinki. Finał zostanie wyemitowany, gdy sytuacja z pandemią zostanie zakończona i będą mogli dokończyć postprodukcję. Niewykluczone, że mówimy o miesiącach opóźnienia.

Przypomnijmy, że wcześniej opóźniono pre-produkcję 11. sezonu. Na razie nie wiadomo, kiedy będą mogły ruszyć prace, ale nasuwa się wniosek, że nie będzie szans wyrobić się na jesienną premierę.

Odwołano też premierę The Walking Dead: World Beyond z tego samego powodu, co finał 10. sezonu. Najwyraźniej firma zajmująca się postprodukcją dla stacji AMC nie jest w stanie tego zrobić zdalnie, jak niektóre inne studia. Procesy realizacji postprodukcji są uzależnione od sprzętu, który nie zawsze jest dostępny w warunkach domowych.

Andrew Lincoln nagrał pożegnanie dla Danai Guriry, której Michonne odeszła z serialu.