The Walking Dead - co dalej z serialami w obliczu pandemii koronawirusa? Twórca komentuje

Pandemia koronawirusa wstrzymała prace nad wszystkimi serialami i filmami. W tym właśnie nad trzema produkcjach ze świata The Walking Dead. To doprowadziło do tego, że premiera The Walking Dead: World Beyond została odwołana, ponieważ stacja AMC nie ma jak dokończyć postprodukcji, a na obecną chwile premiery kolejnych sezonów The Walking Dead i Fear the Walking Dead stoją pod znakiem zapytania.

Scott M. Gimple w rozmowie z The Hollywood Reporter skomentował sytuację, wyjaśniając, że monitorują to, co się dzieje i słuchają zaleceń rządu Stanów Zjednoczonych, w których sytuacja z kornawirusem pogarsza się z dnia na dzień. Tłumaczy, że najważniejsze dla nich jest, aby członkowie ekip filmowych, a według niego rozmawiamy o tysiącach ludzi, byli zdrowi i bezpieczni.

Dodaje, że prace nad scenariuszami są prowadzone zdalnie. Tyczy się to finalizacji nowego sezonu Fear The Walking Dead oraz 11. sezonu The Walking Dead. Gimple dodaje, że ekipa postprodukcyjna może tylko w pewnym stopniu pracować zdalnie, ponieważ jak możemy założyć, trzeba do tego określonych sprzętów, które są w firmach.

Gimple przyznał też, że kwestia Michonne w filmie o Ricku jest uczciwym wnioskiem, ale sugeruje, że być może jest szansa też na jej solowe przygody. Scenariusz fabularnej produkcji jest wciąż dopracowywany.