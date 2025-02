Szokujące tweety aktorki z Emilii Perez. Dziennikarka ujawnia powody ich ujawnienia

fot. materiały prasowe

Nieoczekiwana kontrowersja stawia uczestnictwo Karli Sofíi Gascón w wyścigu o Oscary pod znakiem zapytania. Okazuje się, że pierwsza nominowana kobieta trans w kategorii Najlepsza aktorka pierwszoplanowa, przez lata publikowała islamofobiczne oraz rasistowskie treści na platformie X (Twitterze). Jej konto zostało już dezaktywowane, jednak zrzuty ekranu wciąż krążą w mediach społecznościowych.

Karla Sofía Gascón - dziennikarka komentuje szokujące wpisy aktorki

Sprawę ujawniła freelancerka Sarah Hagi, czarnoskóra muzułmanka pochodząca z Kanady. Porozmawiała ona z Variety na temat skandalu aktorki z Emilii Perez, stanowczo zaprzeczając zarzutom, że została wysłana przez któreś studio, by wyciągnąć brudy na konkurencję. W rzeczywistości natrafiła na kontrowersyjne wpisy zupełnym przypadkiem, jak sama określa - "z czystej ciekawości". Wystarczyło wpisać odpowiednie słowa kluczowe w wyszukiwarce - w tym przypadku w języku hiszpańskim.

- Robię tak z wieloma celebrytami. Po prostu wyszukałam frazę i to, co znalazłam, było szokujące (...). Jestem tylko człowiekiem. Pomysł, że studio wybrałoby mnie, kogoś, kto nawet nie ma TikToka, jest niedorzeczny.

fot. materiały prasowe

Z uwagi na swoje pochodzenie oraz religię, odkrycie dziennikarki miało dla niej wyjątkowo osobisty i "triggerujący" charakter. Hagi zaznaczyła, że tweety aktorki pochodzą z lat 2016-2023. Nie wykazywały one żadnych zahamowań ani skrupułów. Żaden z wpisów nie został ukryty do czasu ich "wygrzebania" przez Hagi. Freelancerka dodała, że Karla Sofia Gascón albo jej management mogli wielokrotnie upewnić się, by te treści nie były już dostępne online.

Hagi skomentowała również oświadczenie Gascón, w którym przeprosiła za swoje wpisy. Według dziennikarki nie były one szczere. Z tego powodu, jej zdaniem Akademia Filmowa powinna wycofać nominację aktorki do nagrody Oscara.

Na koniec dziennikarka dobitnie odpowiedziała na pytanie Variety odnośnie tego, co powiedziałaby bezpośrednio Gascón.

- Nic. Jest po prostu kolejną rasistką.

