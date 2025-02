Krzyk 7 przedstawi najbrutalniejszego Ghostface'a. Gore, jakiego jeszcze nie było w serii

Od dawna w planach jest kolejna część Krzyku. 7. odsłona będzie też okazją na wiele powrotów. Po chwilowej nieobecności w 6. części, na wielki ekran powróci Neve Campbell w roli ikonicznej Sidney. Częściowo powróci też nowa obsada, która pojawiła się w serii wraz z premierą 5. części, w tym Mason Gooding. Wrócić ma także Matthew Lillard, na którego fani czekali od lat, a samą reżyserią zajmie się Kevin Williamson, który pisał scenariusz do oryginalnego filmu z 1996 roku.

Czego można się spodziewać po nowym Ghostface i jaki będzie nowy film? Odpowiedzi udzielił Gooding.

Kto będzie mężem Sidney w Krzyku 7?

Gooding zapowiedział kolejny film:

To będzie wszystko to, co było wcześniej, ale podkręcone do granic możliwości i nie ma lepszego dowodu na to niż powrót Kevina Williamsona do serii [i reżyserowanie kolejnego filmu]. Uważam, że to najbrutalniejszy Ghostface, jaki był do tej pory. Nie chcę niczego zdradzić, ale w tym filmie dzieją się takie rzeczy z ludzkim ciałem, że wydaje mi się, że Kevin wpłynął na nieznane wcześniej wody i odkrył coś nowego.

Jest jeden rekwizyt, który leżał w przyczepie od makijażu i na jego widok wykręciło mi żołądek. Będziecie wiedzieli o czym mówię, gdy to zobaczycie. To coś niesamowitego. Mają naprawdę niesamowity zespół od efektów.