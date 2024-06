Gwiazda Thunderbolts* potwierdza zakończenie zdjęć. Julia Louis-Dreyfus o swojej postaci

Źródło: Marvel/Disney+

Julia Louis-Dreyfus, która wciela się w postać Valentiny Allegry de Fontaine, na początku czerwca zdradziła, że zakończyła zdjęcia do filmu Thunderbolts*. Teraz aktora potwierdziła, że prace na planie nad najnowszą produkcją z MCU skończyły się w poprzednim tygodniu.

Julia Louis-Dreyfus o Val w Thunderbolts*

Tę informację Louis-Dreyfus przekazała w ostatniej rozmowie z Joshem Horowitzem w programie Happy Sad Confused. Podobnie jak w poprzednich wywiadach aktorach nie chciała wyjawić żadnych szczegółów dotyczących fabuły, ani co oznacza gwiazdka w tytule. Natomiast powiedziała, że bardzo podobała jej się praca na planie.

Miałam okazję pracować z naprawdę fajnymi ludźmi, o których już wiemy, że są w filmie. Florence Pugh, David Harbour, Lewis Pullman, Sebastian Stan, Wyatt Russell. To było jak marzenie.

fot. Marvel

W dalszej części rozmowy opowiedziała, w jaki sposób dostała rolę w Marvelu. Spotkała się z Kevinem Feige i Louisem D’Esposito, którzy kierują Marvelem. Dodała, że byli wielkimi fanami Kronik Seinfelda oraz Figurantki, gdzie grała główną rolę. Myślała, że chcieli po prostu porozmawiać z nią o tych serialach. Dyskutowali o poszczególnych odcinkach, a potem zapytali czy chciałaby kiedyś zagrać filmie MCU. Odpowiedziała, że byłoby fajnie, a jej synowie by oszaleli. Następnie odniosła się do swojej bohaterki.

Podoba mi się, jaka ona jest, jako postać, która jest tajemnicza. Czy jest dobra, czy zła? To trochę niejasne. Podoba mi się pomysł, że może być trochę takim władcą marionetek. Podobało mi się, że po prostu wciskali ją do różnych projektów - trochę tu, trochę tam.

Poniżej możecie zobaczyć fragmenty tego wywiadu.

Według plotek, Val ma odgrywać podobną rolę, co Amanda Waller w filmach o Legionie samobójców, co może sugerować, że Thunderbolts* to tak naprawdę wersja Task Force X w wykonaniu Marvel Studios.

Przypomnijmy, że reżyserem filmu jest Jake Schreier, a scenariusz napisali Eric Pearson, Lee Sung Jin i Joanna Calo. Premiera Thunderbolts* jest zaplanowana na 5 maja 2025 roku.