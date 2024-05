Thunderbolts* zostaną wysłani na pewną śmierć? Nowe doniesienia na temat fabuły

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Szczegóły na temat filmu Thunderbolts* wciąż są owiane tajemnicą. Pojawiły się jednak nowe doniesienia na temat fabuły, a konkretnie początku akcji. Wygląda na to, że bohaterowie połączą siły, by zemścić się na Valentinie Allegrze De Fontaine.

Thunderbolts* zostaną wysłani na pewną śmierć?

Według insidera Daniela Richtmana produkcja rozpocznie się w momencie, gdy Valentina Allegra De Fontaine rozkaże Yelenie Belovie, Duchowi, Taskmasterowi i Walkerowi zlikwidować nieznany cel w krypcie. Nie wiadomo, o jaką postać chodzi. Ważne jest jednak to, że gdy grupa dotrze na miejsce, to zda sobie sprawę, że tak naprawdę zostali wysłani tu, by umrzeć. Postanawiają więc połączyć siły przeciwko swojej (zapewne już byłej) szefowej.

Jak do tej mieszanki mieliby dołączyć jeszcze Sentry, Red Guardian i Bucky nie wiadomo, ale możemy się domyślać, że jeden z nich miał być owym nieznanym celem, o którym wspomniał insider.

Thunderbolts* - obsada, premiera

W grupie są Red Guardian, Yelena Belova, Bucky/Zimowy Żołnierz, Taskmaster, Walker oraz Duch. W te role wcielą się odpowiednio David Harbour, Florence Pugh, Sebastian Stan, Sebastian Stan, Wyatt Russell oraz Hannah John-Kamen. W plotkach sugerowano powroty Rachel Weisz i Laurence'a Fishburne'a, ale nie zostało to potwierdzone.

Reżyserem Thunderbolts* jest Jake Schreier, a scenariusz został napisany przez Erica Pearsona, Lee Sung Jina oraz Joannę Calo.

Data światowej premiery została zaplanowana na 2 maja 2025 roku.