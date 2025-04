Bohaterowie Stranger Things - tak oceniamy ich po 4. sezonie. Zgadniecie, kto jest na 1. miejscu?

fot. Netflix

Część z Was może pamiętać, że po premierze 3. sezonu Stranger Things pokusiliśmy się o refleksję na temat jego bohaterów. Wyczekiwany debiut finału wydaje się idealną okazją, by to powtórzyć. Tym razem jednak, do już i tak licznego grona postaci, dołączyli nowi bohaterowie, o których również nie zamierzamy zapomnieć.

Krótkie przypomnienie: 4. sezon Stranger Things zadebiutował na platformie streamingowej Netflix w 2022 roku. Został podzielony na dwie części - pierwsze siedem odcinków pojawiło się w maju, a niespełna dwa miesiące później otrzymaliśmy dwuepizodowy finał. Akcja sezonu rozgrywała się w marcu 1986 roku i została rozciągnięta na kilka lokalizacji. Poza licealnym środowiskiem miasteczka Hawkins, obserwowaliśmy nowe życie rodziny Byersów w Kalifornii oraz ucieczkę Jima Hoppera z sowieckiego obozu na rosyjskim półwyspie Kamczatka.

Oprócz dobrze znanych dzieciaków, poznaliśmy też nowe twarze - w tym Eddiego Munsona, który błyskawicznie zdobył serca widzów i zagwarantował Josephowi Quinnowi stabilną pozycję w Hollywood. Tuż po pamiętnym występie w Stranger Things, aktor został obsadzony w prequelu Cichego miejsca oraz w reboocie Fantastycznej Czwórki. Nie możemy też zapomnieć o Jamie'em Campbellu Bowerze, który zaskoczył wszystkich, gdy ujawniono go jako najważniejszego antagonistę serii - Vecnę.

Już teraz możecie się domyślać, że ci bohaterowie zajmą wysokie miejsca w naszym rankingu, ale co z resztą? Postaci jest naprawdę sporo, stąd nie każda miała szansę na odpowiednią ilość czasu ekranowego - co także wpłynęło na pozycję w zestawieniu.

Przypominamy, że ranking powstał na podstawie subiektywnej opinii redaktorów naEKRANIE.pl. Dajcie znać, co Wy sądzicie o poniższym zestawieniu. Być może któryś z bohaterów został potraktowany zbyt surowo?

Stranger Things - ranking bohaterów

27. Argyle Nowa postać z 4. sezonu, która w zasadzie nie wyróżniła się na tle pozostałych. Ciężko powiedzieć o nim cokolwiek poza tym, że... był.

