Tom Hardy wkracza do świata komiksów - tym razem nie jako Venom

fot. materiały promocyjne

Reklama

Tom Hardy w kinie komiksowym zagrał chociażby tytułowego symbionta w Venomie i Bane'a w filmie Mroczny Rycerz Powstaje. Teraz jednak postanowił odstawić na chwilę aktorstwo i srebrny ekran, by samemu stworzyć powieść graficzną, zamiast zagrać jednego z jej bohaterów. Zobaczcie sami.

Tom Hardy i Scott Snyder - scenarzysta znany między innymi z Batmana i Justice League - połączą siły, by stworzyć komiks Arcbound. Aktor będzie odpowiadał za kreatywną stronę, w szczególności rozwój postaci, zamieszkujących to rozległe uniwersum.

Seria będzie składać się z 12 numerów i rozgrywać w przyszłości, w której Ziemia stała się jałowym pustkowiem, a dominującą siłą jest potężna korporacja Zynitec, w której pracuje główny bohater, Kai. W komiksie czytelnicy będą mogli obserwować jego podróż, w której będzie musiał wybrać, czy dalej powinien być lojalny wobec swoich zwierzchników, czy może powinien przeciwstawić się ludziom, którzy uczynili z niego narzędzie opresji.

Arcbound

Tom Hardy i reszta zespołu kreatywnego Arcbound w ramach promocji komiksu pojawi się na New York Comic Con, by podpisać dostępne do kupienia na stosiku zeszyty.