Te gry trafią na Nintendo Switch 2. Wśród nich m.in. Elden Ring i... Cyberpunk 2077

fot. Nintendo

Reklama

2 kwietnia odbył się Nintendo Direct, podczas którego japońska firma ujawniła wiele informacji na temat nadchodzącej konsoli – Nintendo Switch 2. W trakcie wydarzenia nie zabrakło też zapowiedzi gier, które trafią na tę platformę w bliższej lub dalszej przyszłości. Wśród nich znalazły się między innymi będące tytułem startowym Mario Kart World oraz The Duskbloods, czyli nowe dzieło studia From Software.

The Duskbloods nową grą From Software! Klimat niczym w Bloodborne

Na Switchu 2 pojawią się także zupełnie nowe gry ze znanymi i lubianymi bohaterami w rolach głównych. Posiadacze konsoli już 17 lipca będą mogli zagrać w trójwymiarową platformówkę Donkey Kong Bonanza, a w późniejszym terminie także w dynamiczną grę akcji Hyrule Warriors: Age of Imprisonment oraz Kirby Air Riders.

Oprócz tego zapowiedziano szereg portów z innych platform. Na nową konsolę Japończyków trafi między innymi Elden Ring, Hades 2, Final Fantasy 7 Remake, rozszerzona o nową zawartość Yakuza 0, a nawet... Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, czyli rozszerzone wydanie zawierające podstawową wersję gry oraz duży dodatek Widmo wolności.

Poniżej możecie zapoznać się też z drugim wideo, w którym zawarto inne gry od partnerów Nintendo, jakie pojawią się na Switchu 2.

Potwierdzono również wcześniejsze przecieki. Niektóre gry z pierwszego Switcha, w tym między innymi Super Mario Party Jamboree, The Legend of Zelda: Breath of the Wild i Tears of the Kingdom, doczekają się ulepszonych wydań z usprawnioną grafiką i nową zawartością. Osoby, które posiadają "stare" wersje, będą mogły dokupić ulepszenie do nowego wydania bez potrzeby kupowania całej gry za pełną kwotę.

Listę związanych z grami ogłoszeń zamyka planowane rozszerzenie usługi Nintendo Switch + Expansion Pass. Abonenci posiadający Switcha 2 będą mogli ogrywać wybrane tytuł z konsoli Nintendo GameCube, takie jak m.in. The Legend of Zelda: Wind Waker, F-Zero GX czy Soul Calibur II. Z czasem katalog ma być rozbudowywany o kolejne klasyki.

Nintendo Switch 2 - premiera już 5 czerwca. Nowa konsola trafi na rynek w dwóch wariantach: solo, za 469 euro oraz w pakiecie z Mario Kart World, który wyceniono na 499 euro. Zamówienia przedpremierowe wystartują jeszcze w tym miesiącu.

Nintendo Switch 2 bez tajemnic! Poznaliśmy cenę i datę premiery wyczekiwanej konsoli