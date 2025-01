Tak powstała sekwencja taneczna w Better Man z tańczącą małpą. Uczestniczyło w niej aż 500 tancerzy

fot. Sina Studios // Facing East Entertainment

W kinach jakiś czas temu zadebiutował wyjątkowy musical, który opowiada o życiu jednego z popularnych, współczesnych muzykach. Wyjątkowy, ponieważ w jego rolę wcieliła się... wygenerowana za pomocą efektów specjalnych małpa. Na profilu społecznościowym studia odpowiadającego za CGI ukazało się wideo ukazujące proces powstawania jednej ze scen do filmu.

Tak powstała sekwencja taneczna w Better Man

Wētā FX, czyli studio zajmujące się efektami specjalnymi do Better Man: Niesamowity Robbie Williams podzieliło się w mediach społecznościowych następującym wideo:

Scena została nakręcona na ulicy Regent Street w Londynie oraz w Melbourne. Jedno, długie ujęcie do Better Man powstało za sprawą pięciu cyfrowych zmian kostiumu, 5,334 klatek i 500 tancerzy w ciągu 4 wieczorów.

Better Man: Niesamowity Robbie Williams - opis fabuły

Muzyka była bliska sercu Robbie’go Williamsa od dziecka. Jako chłopiec obserwował niezbyt udaną karierę estradową swojego ojca, która była dla niego nierzadko źródłem frustracji. Robbie przejmuje zarówno ambicje ojca, jak i jego paraliżujące zwątpienie w siebie – ale ma talent. Wkrótce dołącza do boysbandu Take That, z którym wspina się na szczyty list przebojów z serią międzynarodowych hitów. Jednak pieniądze i sława przynoszą jeszcze więcej zwątpienia, a Williams odkrywa w sobie zgubny pociąg do autodestrukcji. Ma jednak także niezwykłą siłę, która w połączeniu z talentem pozwala podnosić się po każdym życiowym czy artystycznym upadku. Wyjątkowy człowiek, niepowtarzalny artysta, po prostu Robbie Williams. [opis dystrybutora]