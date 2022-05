Top Gun: Maverick - Hideo Kojima widział już film. Twórca Metal Gear Solid podzielił się wrażeniami

fot. Paramount Pictures

Hideo Kojima to nie tylko słynny twórca gier, ale prywatnie również wielki miłośnik kina, a jego dzieła przepełnione są iście kinowymi scenami. Na swoim Twitterze chętnie dzieli się opiniami na temat obejrzanych przez siebie produkcji. Ostatnio miał okazję zobaczyć przedpremierowo Top Gun: Maverick, o czym również nie omieszkał poinformować.

Wygląda na to, że film przypadł do gustu Kojimie. Ten nazwał go bowiem "zbyt dobrym", a także przyznał, że obejrzy go jeszcze trzy razy. Z ust zapalonego kinomana, jakim jest ten japoński twórca, brzmi to jak naprawdę solidna rekomendacja!

https://twitter.com/HIDEO_KOJIMA_EN/status/1524034857361625088