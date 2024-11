Fantastyczna Czwórka może dostać nowy tytuł. Wyszło to od członka ekipy

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Niedawno informowaliśmy, że Jack Parker, lalkarz, zdradził, iż wcieli się w postać robota H.E.R.B.I.E. w filmie Fantastyczna Czwórka. Dzięki temu wiadomo już, że nie będzie to efekt komputerowy, lecz praktycznie zbudowana lalka używana na planie. Teraz, za sprawą działań samego lalkarza, prawdopodobnie poznaliśmy nowy tytuł produkcji.

Fantastyczna Czwórka – nowy tytuł

Fani zauważyli, że Parker usunął wzmiankę o roli robota ze swojego profilu na LinkedInie, pozostawiając jedynie tytuł filmu. Co ciekawe, nie jest to Fantastic Four: First Steps, który został ogłoszony w lipcu 2024 roku podczas San Diego Comic-Con, a Fantastic Four: First Contact. Może to sugerować zmianę tytułu filmu, o której nie poinformowano jeszcze publicznie, lub po prostu błąd ze strony Parkera.

fot. zrzut ekranu

To nie byłaby pierwsza zmiana tytułu w historii MCU. Przykładowo, Kapitan Ameryka 4 pierwotnie nosił tytuł Captain America: New World Order, zanim został zmieniony na Captain America: Brand New World. Jak dotąd Marvel nie skomentował doniesień o potencjalnej zmianie tytułu Fantastycznej Czwórki.

Reżyserem filmu jest Matt Shakman, a w głównych rolach występują Pedro Pascal (Reed Richards/Mister Fantastic), Vanessa Kirby (Sue Storm/Invisible Woman), Joseph Quinn (Johnny Storm/Human Torch) oraz Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/The Thing).

Premiera planowana jest na 2025 rok.