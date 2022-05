FIFA 23 ostatnią odsłoną serii z obecną nazwą! EA informuje o zmianie tytułu

fot. EA

W marcu w sieci głośno zrobiło się o plotkach sugerujących, że seria FIFA wkrótce ma zmienić nazwę. Teraz dostaliśmy oficjalne potwierdzenie tych pogłosek, bo na oficjalnej stronie Electronic Arts pojawił się obszerny wpis, w którym poinformowano o przyszłości popularnego, piłkarskiego cyklu.

Z komunikatu wynika, że jeszcze w tym roku czeka nas premiera gry FIFA 23, która będzie jednocześnie ostatnią z obecnym tytułem. Późniejsze części (od lipca 2023 roku) będą już ukazywać się na rynku pod nową nazwą, EA Sports FC. Warto przypomnieć, że taki tytuł już wcześniej wyciekł do sieci za sprawą Jeffa Grubba.

https://twitter.com/easportspl/status/1524059057207889926

Wygląda na to, że zmiana będzie czysto kosmetyczna. Wydawca zapewnia bowiem, że gry w dalszym ciągu będą zawierać "wszystko to, co kochają gracze", czyli licencjonowane turnieje, kluby i zawodników, a także tryby, takie jak Ultimate Team, kariera czy VOLTA Football.

Wszystko co kochasz w naszych grach będzie też częścią EA SPORTS FC – znakomita rozgrywka, tryby, ligi, turnieje, kluby, pilarze. Tryby Ultimate Team, kariery, wirtualnych klubów i VOLTA Football będą dostępne. Nasze niepowtarzalne portfolio licencji z ponad 19 tys. piłkarzy, ponad 700 zespołami, ponad 100 stadionami i 30 ligami, w które inwestowaliśmy przez dekady wciąż będzie dostępne wyłącznie w EA SPORTS FC. Wliczając w to nasze ekskluzywne partnerstwa z Premier League, La Ligą, Bundesligą, Serie A i MLS i innymi ligami, o których poinformujemy już wkrótce - czytamy w opisie.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze.