Watchmen - zwiastun animacji DC. Oto Doktor Manhattan, Rorschach i inni w nowym wydaniu

DC

Już od zeszłego roku wiedzieliśmy, że DC tworzy rozpisaną na dwie części animację Watchmen, zupełnie nową adaptację legendarnego komiksu o Strażnikach autorstwa Alana Moore'a i Dave'a Gibbonsa - do sieci trafił zwiastun jej pierwszej odsłony. We właśnie zaprezentowanym materiale pojawiają się m.in. znani nam wszystkim Doktor Manhattan, Rorschach, Nocny Puchacz, Jedwabna Zjawa i Komediant. Spójrzcie sami:

O samej animacji wiadomo na razie zaskakująco mało. Z informacji, których DC udzieliło w trakcie Festiwalu w Annecy wynika, że pierwsza część animacji Watchmen zadebiutuje jeszcze w tym roku (najprawdopodobniej 13 sierpnia), druga natomiast w przyszłym. Produkcja ma ukazać się z kategorią R, a według Rotten Tomatoes w obsadzie głosowej pojawi się m.in. Adam Driver.

Nadchodzący film to kolejna ekranowa podróż do świata Strażników po filmie Zacka Snydera z 2009 roku i serialu Damona Lindelofa z 2019 roku. 16 lat temu ukazała się z kolei animowana seria złożona z ruchomych kadrów samego komiksu, do których aktorzy podłożyli głosy.

