Kosmita to... Simba! Teaser aktorskiej wersji Lilo i Stitch nawiązuje do Króla Lwa

Lilo & Stitch to aktorski remake popularnej animacji o tym samym tytule z 2002 roku. Do premiery zostało jeszcze sporo czasu, ale Disney stara się wykorzystać każdą okazję, aby przypomnieć widzom o nadchodzącej produkcji. Wypuszczono teaser stylizowany na Króla Lwa, przedstawiający Stitcha jako Simbę. Nawiązuje on do nowej animacji Mufasa: Król Lew i będzie wyświetlany w kinach wraz z seansami tej animacji.

Lilo i Stitch – teaser

Zobaczcie, jak Stitch się prezentuje w tej wersji:

Lilo i Stutch - obsada, premiera

W roli Lilo występuje debiutantka Maia Kealoha, a głosu Stitchowi ponownie użyczy Chris Sanders, który wcielał się w tę postać w animacji z 2002 roku. W obsadzie znaleźli się również Zach Galifianakis w nieznanej roli, Sydney Elizabeth Agudong jako Nani oraz Courtney B. Vance jako Cobra Bubbles. Tia Carrere, która pierwotnie użyczała głosu Nani, wcieli się w nową postać — panią Kekoa. Amy Hill również wcieli się w nową bohaterkę, Tūtū.

Za reżyserię odpowiada Dean Fleischer Camp, nominowany do Oscara za film Marcel Muszelka w różowych bucikach. Scenariusz napisał Chris Kekaniokalani Bright.

Lilo & Stitch zadebiutuje w kinach na całym świecie 23 maja 2025 roku.

