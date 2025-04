Duże zmiany w The Elder Scrolls Online. Gra przechodzi na model sezonowy, pojawią się też subklasy

fot. Bethesda

10 kwietnia odbyło się wydarzenie The Elder Scrolls Online Direct, podczas którego przedstawiciele ZeniMax Online Studios ujawnili plany rozwoju swojego MMORPG na najbliższą przyszłość. Największa zmiana dotyczy sposobu dostarczania graczom nowej zawartości — twórcy rezygnują z wydawania dużych, corocznych rozdziałów na rzecz modelu sezonowego, który ma dawać większą elastyczność. Dostęp do dużych aktualizacji dostępny będzie w ramach przepustki zawartości 2025.

fot. Bethesda

Pierwszy sezon, zatytułowany Season of the Worm Cult, przeniesie akcję na wyspę Solstice i będzie kontynuował fabułę rozpoczętą w podstawowej wersji The Elder Scrolls Online — jej znajomość nie będzie jednak konieczna do dobrej zabawy.

Część pierwsza Seasons of the Worm Cult zadebiutuje 2 czerwca na PC / MAC, a 16 dni później (18 czerwca) trafi na konsole PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X|S. Druga część ma pojawić się pod koniec 2025 roku, ale termin nie został jeszcze doprecyzowany.

W czerwcu wprowadzona zostanie także kolejna istotna nowość — subklasy. Dzięki nim gracze będą mogli zastąpić dwie z trzech klasowych linii umiejętności postaci liniami z pozostałych sześciu klas. Ma to umożliwić znacznie większą swobodę w rozwoju bohatera i tworzeniu unikalnego stylu walki. Podczas sesji Q&A twórcy zapewnili, że poświęcili sporo czasu na testy i balans rozgrywki.

Listę planowanych nowości zamyka system Hero's Return. Powstał on z myślą o graczach, którzy mieli dłuższą przerwę od ESO i potrzebują ponownie wdrożyć się w najważniejsze mechaniki gry. Dodatkowo osoby, które zdecydują się na taki „powrót”, otrzymają specjalne nagrody.