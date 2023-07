DC - ogłoszono filmy animowane na 2024 rok. Nowy Watchmen w drodze!

Źródło: DC

DC Studios ogłosiło 2 nowe filmy animowane podczas tegorocznego San Diego Comic-Con. W 2024 roku na małym ekranie pojawią się Watchmen i Justice League: Crisis on Infinite Earths! Co wiemy o projektach?

Na razie DC Studios udostępniło dla każdego z tych dwóch filmów jedynie grafikę z logo. Możecie je zobaczyć poniżej. Nie ma jednak jeszcze żadnych dostępnych informacji o twórcach czy obsadzie głosowej.

DC - Watchmen

Przypominamy, że oryginalną powieść graficzną Strażnicy napisał Alan Moore, a historia motywowała czytelnika do zastanowienia się, na ile tak naprawdę mogą pozwolić sobie superbohaterowie, skoro nikt ich nie kontroluje. Wśród adaptacji komiksu warto wymienić serial Watchmen z HBO z 2019 roku i film Watchmen w reżyserii Zacka Snydera z 2009 roku.

https://twitter.com/DCOfficial/status/1682767463644114947

DC - Justice League: Crisis on Infinite Earths

Jeśli chodzi o Justice League: Crisis on Infinite Earths, to wydarzenie komiksowe z 1985 roku, które było jednym z pierwszych takich superbohaterskich crossoverów w historii. Scenarzystą jest Marv Wolfman, a historia opowiada o złoczyńcy znanym jako Anti-Monitor, który próbuje zniszczyć każde uniwersum DC. Komiks miał na celu wyeliminować multiwersum, by stworzyć nową - i bardziej przystępną dla nowych czytelników - linię czasową.

https://twitter.com/DCOfficial/status/1682767469729947648

