Wiedźmin - Henry Cavill o krytyce serialu

foto. Netflix

Wiedźmin to serial na podstawie cyklu książek Andrzeja Sapkowskiego, który stał się ogromnym hitem Netflixa i został przedłużony na 2. sezon. Oprócz pochwał wielu fanów literackiego oryginału i jego kontynuacji w postaci serii gier pojawiły się również krytyczne opinie. Henry Cavill, który wciela się w Geralta z Rivii, głównego bohatera serialu, w rozmowie z Vanity Fair zdradził, że stara się czytać te wszystkie opinie i recenzje fanów na forach. Ujawnił, że ta konstruktywna krytyka, która pojawiła się od nich służy mu do tego, aby jeszcze bardziej zbliżyć się do wersji Geralta z literackiego oryginału Sapkowskiego. Wyjawił, że jest przygotowany na taką krytykę i przez to pragnie bardziej zrozumieć jak wykonywać swoją pracę w przewidzianych ramach.

fot. Netflix

Serial opowiada o losach tytułowego łowcy potworów, Geralta z Rivii, czarodziejki Yennefer oraz Ciri, dziecka Starszej Krwi. W obsadzie znajdują się między innymi Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan oraz Joey Batey. Serial można oglądać na platformie Netflix. Ekipa 2. sezonu ma powrócić na plan w sierpniu po przerwie spowodowanej pandemią.

Wiedźmin - premiera 2. sezonu w 2021 roku.