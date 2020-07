Wiedźmin: showrunnerka o transformacji Ciri w 2. sezonie serialu

Źródło: netflix

Wiedźmin ruszył ze zdjęciami do 2. sezonu na początku 2020 roku. Prace na planie przerwane zostały jednak przez pandemię koronawirusa. Na oficjalnych portalach społecznościowych serialu zakomunikowano, że prace na planie zostaną wznowione 17 sierpnia 2020 roku. Wiedźmin był jedną z pierwszych produkcji amerykańskich, która przerwała zdjęcia zaraz po rozpoczęciu się pandemii na dobre. O nadchodzącej serii wciąż wiemy niewiele, jednak w sieci co jakiś czas pojawiają się pewne tropy czy wskazówki związane z fabułą. Teraz showrunnerka serialu Lauren Schmidt Hissrich odniosła się do postaci Ciri, która zacznie stopniowo przeradzać się w wojownika, jednocześnie pamiętając o swoim dziedzictwie.

W drugim sezonie zgłębimy postać Ciri, zrozumiemy ją znacznie lepiej. To, jak staje się wojowniczką z kolejnych książek, a nawet z gier wideo - zobaczymy, jak przeistacza się w tę osobę. Co nie oznacza, że jej przemiana będzie całkowita. Nie chcemy zapominać, skąd pochodzi.

Nie wiemy, kiedy odbędzie się premiera 2. sezonu Wiedźmina. Portal RedanianInteligence.com zakłada, że nadal powinna ona odbyć się latem 2021 roku.